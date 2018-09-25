В августе нардепам компенсировали 3,5 миллиона гривень расходов на жилье

С июля 2018 года компенсация составляет 20 500 гривень на каждого депутата, в июне компенсация составляла 19,5 тысяч гривень.

В августе 172 депутата Верховной Рады получили компенсацию за жилье на общую сумму 3,5 миллиона гривень.

Об этом сообщает общественное движение Честно со ссылкой на портал открытых данных Верховной Рады.

Отмечается, что среди 172 депутатов, которые получили компенсацию, 21 имеют жилье в столице или пригороде. Этим нардепам было возмещено за месяц 430 тысяч гривень.

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"Согласно статье 35 Закона "О статусе народного депутата", нардепы получают компенсацию за найм жилья или съем гостиничного номера при условии, если они не обеспечены жильем в столице и имеют регистрацию места жительства на расстоянии более 30 километров от границ города Киев", - отмечает издание.

С июля 2018 компенсация составляет 20 500 гривень на каждого депутата, в июне компенсация составляла 19 500 гривень.

"По данным анализа затрат на жилье нардепов CEDEM, если бы народные избранники проживали в собственных столичных жилищах, государственный бюджет Украины мог сэкономить минимум 4,4 миллиона гривень в год", - пишет "Честно".

Напомним, ранее журналисты составили топ-10 самых дорогих отдыхов украинских чиновников. Всего в 2017-2018 годах украинские чиновники задекларировали около 9 млн гривень расходов на отдых и еще почти 52 млн гривен отпускных было выплачено им.