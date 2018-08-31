Журналисты составили рейтинг топ-отдыхающих среди украинских чиновников (инфографика)

Кто из украинских чиновников отдохнул и оздоровился лучше всего - в честь последних дней лета выясняли журналисты.

Тайный мальдивский отпуск президента Петра Порошенко зимой наделал немало шума в украинских СМИ. Рейтинг топ-отдыхающих гарант возглавил и сегодня.

В своей декларации за 2017 год президент указал расходы на туристические услуги на общую сумму более 2,7 млн гривень, передает Bihus.info.

Однако, по подсчетам программы “Схемы”, полная стоимость отдыха на Мальдивах - вместе с чартерными авиаперелетами, арендой острова, питанием и дополнительными услугами - должна была обойтись Петру Порошенко не менее чем в полмиллиона долларов (более 14 млн гривень).

На втором месте оказалась близка к Порошенко экс-глава Нацбанка Валерия Гонтарева. В 2017 году отдых семьи стоил ей 1,9 млн гривень. А мальдивский вояж семейства Гонтаревых в 2016 году даже стал основанием для расследования НАБУ по подозрению в декларации недостоверной информации, но в конце июня дело было закрыто - отпуск якобы обошелся им всего в 250 тысяч гривень, то есть ниже порога для декларирования.

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"А вот третий финалист - народный депутат Вадим Новинский - больше любит хорошо покушать, чем понежиться на пляже. В прошлом году он задекларировал 6 расходов на гостинично-ресторанные услуги в России, Германии и Швейцарии, которые в сумме составили чуть более 1 млн гривень", - рассказывают журналисты.

Минимум 834 тысячи гривень стоил отдых в Германии и Испании народному депутату Вячеславу Константиновскому. Именно столько он в 2017-м потратил на оплату отелей и туристических услуг в этих странах.

Такие европейские страны как Австрия и Франция избрал для своего прошлогоднего отдыха и пятый финалист рейтинга журналистов - депутат Луцкого городского совета Андрей Покровский. Проживание в отелях обошлось ему там в 582 тысячи гривень.

"А вот шестой призерке, судьи Верховного Суда Ирине Желтобрюх, повезло значительно больше. Ей не пришлось платить за свой отдых из собственного кармана - о ней позаботилось государство. В июле этого года она получила от Верховного Суда около 425 тысяч гривень отпускных и помощи на оздоровление", - говорится в расследовании.

Всего в 2017-2018 годах украинские чиновники задекларировали около 9 млн гривень расходов на отдых и еще почти 52 млн гривень отпускных было им выплачено.

Как сообщал УНИАН, журнал "Новое время страны" обнародовал рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины. Его возглавил президент страны Петр Порошенко, второе место занял Ринат Ахметов - владелец группы компаний СКМ, самый богатый человек Украины, а третьим стал глава МВД Арсен Аваков.