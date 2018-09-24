Посол Украины в Польше прокомментировал критику в польском правительстве о его заявлениях

Андрей Дещица отметил, что в его интервью речь шла об "известной позиции Украины относительно решения конкретной проблемы путем переговоров и взаимовыгодного сотрудничества".

Посол Украины в Польше Андрей Дещица прокомментировал сообщения о критике в польском правительстве его заявлений о необходимости восстановить уничтоженные украинские памятники на территории Польши.

"Приписывать всему польскому правительству мысли одного, да еще и неназванного лица, по меньшей мере некорректно. Считаю, что и распространять анонимные высказывания также не подобает такому авторитетному изданию", - написал Дещица на странице в Facebook.

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Дещица отметил, что в его интервью радиостанции RMF FM речь шла не о "шантаже", а об "известной позиции Украины относительно решения конкретной проблемы путем переговоров и взаимовыгодного сотрудничества".

Посол Украины в Польше добавил, что украинские предложения известны польскому правительству.

"Мы не пользуемся услугами "анонимов". Мы хотим вести равноправный и открытый диалог со своими польскими партнерами, нацеленный на взаимоприемлемый результат. Результат, который предусматривал бы и восстановление попранных вандалами украинских мест памяти в Польше, и проведение поисковых и эксгумационных работ на местах польских захоронений в Украине", - написал Дещица.

Напомним, ранее издание "Зеркало недели" со ссылкой на собственные источники написало, что в польском правительстве жестко отреагировали на слова посла Украины в Польше Андрея Дещицы, который заявил, что Киев позволит польской стороне провести ексгумаційні работы только после восстановления уничтоженных украинских памятников на территории Польши.