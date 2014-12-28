Сюмар: впервые в истории Украины правительство предлагает наполнять бюджет за счет олигархов

Об этом заявила заместитель председателя парламентской фракции «Народный фронт» Виктория Сюмар. «Впервые вводится налог на пассивные доходы, повышается рента и налог на руду, скважины, пользование ископаемыми», - отметила депутат на брифинге в кулуарах Верховной Рады в воскресенье, 28 декабря.

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«И это, очевидно, очень серьезно беспокоит олигархов и тех людей, которые есть в Оппозиционном блоке, и очевидно, что они будут максимально сопротивляться и всячески называть этот бюджет антинародным», - заявила депутат.

Комментируя положения правительственных законопроектов, Виктория Сюмар отметила, что в рамках реформ, предложенных Кабинетом министров, предлагается сократить государственный аппарат и расходы на его содержание на уровне 20%.

«В этом году такое сокращение произошло на уровне 10%. В итоге правительство Арсения Яценюка сокращает расходы на государственный аппарат на уровне 30%», - сообщила Виктория Сюмар.

«Мы не будем сокращать ни врачей, ни учителей», - заверила заместитель председателя фракции «Народного фронта». Не будут сокращаться, по ее словам, и социальные расходы: «Они останутся на уровне нынешнего года с тем, чтобы их можно было поднять уже с декабря 2015 года, чтобы в 2016 году мы могли повысить социальные стандарты», - пояснила депутат.

При этом Виктория Сюмар призвала фракции, которые входят в состав парламентской коалиции, поддержать проект бюджета.

«Позиция «Народного фронта» в этом смысле следующая: если фракции коалиции не согласны с таким подходом, очевидно, они в первую очередь должны предъявить претензии своим министрам, которые находятся в составе коалиционного Правительства, и проводить с ними соответствующую работу», - заявила она и призвала представителей парламентской коалиции к единству.