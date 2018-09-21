Сытник прогнозирует "более радикальный сценарий" в антикоррупционных органах перед выборами
23:39, 21 сентября 2018Политика
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По его словам, конфликты с участием антикоррупционных органов могут свидетельствовать о желании сменить руководство НАБУ.
Сытник допускает аресты в антикоррупционных органах перед выборами / фото УНИАН
Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник допустил аресты в антикоррупционных органах перед выборами.
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Об этом он заявил в эфире "UA:Первый".
По словам директора НАБУ, события, которые происходят в течение нескольких последних недель с участием антикоррупционных органов, могут свидетельствовать о желании сменить руководство НАБУ.
"До выборов остается совсем мало времени и, думаю, будет более радикальный сценарий - аресты, задержания", - сказал Сытник.
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