Сытник прогнозирует "более радикальный сценарий" в антикоррупционных органах перед выборами

По его словам, конфликты с участием антикоррупционных органов могут свидетельствовать о желании сменить руководство НАБУ.

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник допустил аресты в антикоррупционных органах перед выборами.

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Об этом он заявил в эфире "UA:Первый".

По словам директора НАБУ, события, которые происходят в течение нескольких последних недель с участием антикоррупционных органов, могут свидетельствовать о желании сменить руководство НАБУ.

"До выборов остается совсем мало времени и, думаю, будет более радикальный сценарий - аресты, задержания", - сказал Сытник.