Сытник утверждает, что не предупреждал Омеляна об обыске

При этом он подтвердил, что имел разговор с Омеляном по поводу злоупотреблений в «Укрзализныце».

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник заявляет, что не предупреждал подозреваемого в незаконном обогащении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна об обыске в его доме.

Об этом Сытник сказал в интервью телеканалу UA: Первый.

«Контакты у меня с ним (Омеляном – УНИАН) были, но я его не предупреждал», - отметил директор НАБУ.

В то же время он подтвердил, что имел разговор с Омеляном по поводу злоупотреблений в «Укрзализныце».

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Как сообщал УНИАН, 13 сентября сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины вручили Омеляну подозрение в незаконном обогащении, использовании или приобретении машины для брата и недекларировании проживания в доме в течение двух недель в 2016 году.

По данным НАБУ, Омелян с 2000 года до нынешнего времени работает на государственной службе и в период с 1 января 2000 года до 26 апреля 2018 года получил 2,17 миллионов гривен официального дохода, тогда как расходы его составили только в период с 2008 года до 26 апреля 2015 года минимум 3,45 миллиона гривен.

Также в НАБУ утверждают, что в 2015 году, находясь на должности заместителя министра инфраструктуры Украины, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждено доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

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Омелян сравнил уголовное производство, открытое в отношении него по подозрению в незаконном обогащении, с борьбой "с бабками в подземных переходах" и заявил, что будет требовать привлечения к ответственности следователей НАБУ.

14 сентября Соломенский районный суд г. Киева избрал Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства. Согласно решению, поручителями выступили министр молодежи и спорта Игорь Жданов и народный депутат Украины (фракция "Народный фронт") Федор Бендюженко.

На Омеляна также возложен ряд процессуальных обязанностей: прибытие по первому требованию к детективам НАБУ; сообщение детективам об изменении своего места жительства или работы; воздержание от общения со свидетелями. При этом министру необходимо было сдать на хранение паспорта, в частности, зарубежный.

20 сентября Емельян заявил, что об обыске у него дома его предупредил директор НАБУ Сытник.

21 сентября в Специализированной антикоррупционной прокуратуре заявили, что открыли производство для расследования возможного предупреждения Сытником Омеляна об обыске.