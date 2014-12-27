Порошенко и Меркель обсудили международную финансовую помощь для Украины

Вопросы международной экономической помощи для Украины обсудили во время сегодняшнего телефонного разговора президент Петр Порошенко и канцлер Германии Ангела Меркель.

Стороны согласились, что скорейшее согласование новой программы Международного валютного фонда поможет урегулировать экономическую ситуацию в Украине, а также будет способствовать поступлению помощи от других международных доноров, сообщает пресс-служба главы государства.

Также Порошенко и Меркель не оставили без внимания ситуацию на Донбассе.

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Президент Украины сообщил об освобождении 150 украинских заложников, которым сейчас оказывают необходимую помощь. Он также заверил, что украинская власть продолжает прилагать все усилия для освобождения других украинцев, которые до сих пор находятся в плену.

«Порошенко рассказал об успешной доставке первой части украинского гуманитарного груза, сформированного по его инициативе для жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Речь идет о помощи для сирот, домов престарелых и других учреждений для людей с особыми потребностями», - подчеркивается в сообщении.

Порошенко и Меркель подчеркнули, что для мирного урегулирования все стороны должны выполнить все пункты Минских договоренностей, прежде всего, закрыть границу, вывести войска и выйти на линию разграничения, отметили в пресс-службе.