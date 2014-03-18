США концентрируются на экономической помощи Украине – Белый дом

Об этом заявил на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джей Карни, передает ИТАР-ТАСС.

"Могу сказать, что мы изучаем запросы украинского правительства и вооруженных сил. Однако в центре нашего внимания продолжает находиться поддержка экономических и дипломатических мер с целью деэскалации ситуации, а не ее эскалации", -сказал он.

По его словам, США "не исключают никакой формы содействия" Украине.

"В настоящее время мы фокусируемся на оказании содействия, которое Украине необходимо более всего. А это экономическое содействие, содействие в стабилизации экономики в это сложное время", - отметил Карни.

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Комментируя вопрос о возможности применения Вашингтоном новых санкций против Москвы в связи с кризисом в Украине, Карни также утверждал, что "в России есть личности, обладающие значительным влиянием на политический и экономический курс правительства, не занимающие должностей во властных структурах".

Под возможные новые санкции могут попасть такие лица, сказал пресс-секретарь Белого дома, сославшись на содержание подписанного сегодня нового санкционного исполнительного указа президента США Барака Обамы.