В НАТО поддерживают развертывание миротворческих сил ООН на всей территории Донбасса

В Альянсе считают, что миротворцы должны способствовать полному выполнению Минских соглашений.

Главы государств и правительств стран-членов Организации Североатлантического договора (НАТО) поддерживают развертывание миротворческих сил Организации Объединенных Наций на всей территории Донбасса, включая неконтролируемый правительством Украины участок российско-украинской границы.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Североатлантического совета с участием Украины и Грузии в рамках саммита Альянса в Брюсселе, говорится в сообщении на сайте НАТО.

В частности, лидеры стран-членов Альянса и Украины приняли во внимание последние обсуждения в «нормандском формате» на пути к полному выполнению Минских соглашений.

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Также была обсуждена потенциальная возможность развертывания миротворческого контингента по разрешению ООН на востоке Украины.

«Лидеры подчеркнули, что миротворческой контингент должен поддерживать и способствовать полному выполнению Минских соглашений с действующим мандатом для обеспечения безопасности во всей зоне конфликта, в том числе вдоль российско-украинской границы», - подчеркивается в заявлении.

Ранее сообщалось, что Россия против предложения Украины и США, чтобы миссия ООН взяла под контроль оккупированный Донбасс для организации выборов.