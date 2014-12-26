Порошенко назначил трех заместителей главы администрации президента

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе президента. "Все вновь назначенные заместители в течение последних месяцев работали в команде президента и проявили себя квалифицированными специалистами. То, что им не придется тратить время на вхождение в состояние дел - существенное преимущество", - отметил глава администрации президента Борис Ложкин.

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Виталий Ковальчук на должности первого заместителя главы администрации будет отвечать за региональную политику. Народный депутат VII и VIII созывов, до последнего времени работал заместителем председателя фракции "Блок Петра Порошенко". На президентских выборах возглавлял штаб Петра Порошенко.

Ростислав Павленко в администрации президента будет отвечать за внутреннюю политику. В июле 2014 года был назначен советником президента. Политолог, политик, преподаватель. Народный депутат VII созыва от партии УДАР, был председателем подкомитета по вопросам науки, инновационной деятельности и интеллектуальной собственности комитета по вопросам науки и образования.

Андрей Таранов будет отвечать за работу с правоохранительными органами. Генерал-майор (указом президента от 2004 года), кавалер ордена "За мужество" ІІІ степени, нагрудных знаков СБУ "Крест Доблести" II и І степени. С сентября 2014 года работал первым заместителем начальника департамента контрразведки СБУ.