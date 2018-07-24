США планируют выделить $250 миллионов помощи Украине на сферу безопасности в 2019 году, в том числе на летальные вооружения

Проект закона должен быть принят Сенатом и Палатой представителей Конгресса и передан на подпись президенту.

Конгресс Соединенных Штатов Америки планирует выделить $250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности в 2019 году.

Об этом сообщается на странице Посольства Украины в США в Facebook.

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«Сенат и Палата представителей Конгресса США согласовали проект закона о «Бюджете США на 2019 г. на нужды национальной обороны». Сумма средств, которая выделяется Министерству обороны США для предоставления безопасности помощи Украине, определена объемом 250 млн долл. Из указанной суммы 50 млн долл. должно быть направлено на летальные виды вооружений», - говорится в сообщении.

Проект закона должен быть принят Сенатом и Палатой представителей Конгресса и передан на подпись президенту.

Как сообщал УНИАН, в Генштабе надеются на летальную оружие от ЕС по примеру США.