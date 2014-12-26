В СНБО не спешат раскрывать подробности процесса освобождения украинцев из плена боевиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сказал представитель антитеррористической операции Андрей Лысенко, отвечая на вопросы журналистов.

"По вопросу освобождения украинцев из плена... Я бы сейчас просил (журналистов) не педалировать ситуацию и в процедуру (освобождения) не вмешиваться. Поверьте, наши люди уже к новому году вернутся к дому. Мы не комментируем процесс и ждем результата", - подчеркнул Лысенко.

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Как сообщал УНИАН, 25 декабря советник председателя СБУ Маркиян Лубкивский заявил, что на переговорах в Минске 24 декабря боевики согласились передать 150 пленных украинских военных в обмен на своих 225.

Ранее в СБУ заявляли, что боевики не спешат с обменом заложниками.

В то же время, по последним данным Службы безопасности, в плену у боевиков на Донбассе остаются 684 человека.