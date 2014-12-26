Ющенко считает оккупированные районы чужбиной, но украинской

Об этом он заявил в интервью "Украинской правде", которое будет опубликовано в ближайшие дни.

"Я понимаю, что можно гневить, конечно, оккупанта, Путина, что сошел с ума, но, с другой стороны, есть ощущение, что он пришел туда, где меньше всего украинского, где нет нашего языка практически, где нет нашей памяти, где нет нашей церкви, где нет нашей культуры", - сказал он.

Читайте такжеЮщенко объяснил, почему не принимал участия в событиях ЕвромайданаЮщенко добавил, что там "стоят памятники Ленину, где чужбина чужбиной, где многое из того, что свойственно было для цельной и неделимой нации, потеряно".

При этом Ющенко подчеркнул, что считает эти территории украинскими и что они обязательно будут возвращены обратно.

"Это моя земля, и я все сделаю, чтобы клочок этой земли никому другому в руки не попал, чем нашему государству и нашей нации. Вместе с тем, ты чувствуешь, что есть люди, и много людей, которые к этому относятся по-другому", - заявил экс-президент.