Силы АТО отведут тяжелое вооружение после реализации первого пункта минских соглашений - Генштаб
18:33, 25 декабря 2014Политика
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Отвод тяжелого вооружения силами АТО будет осуществлено лишь после того, как будет полное прекращение огня со стороны боевиков.
Артиллерию отведут после прекращения огня / Министерство обороны Украины
Об этом Украинской правде сообщил представитель Генштаба Владислав Селезнев.
"Как только будет реализован пункт первый минских соглашений, будет прекращен обстрел наших позиций в течение суток, мы будем готовы отвести артиллерию", - сказал он.
Читайте такжеВ СНБО надеются, что со временем боевики прекратят обстрелы"По меньшей мере в течение суток не должны обстреливать наши позиции и населенные пункты. Конкретной даты не называли", - сообщил он.
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