Силы АТО отведут тяжелое вооружение после реализации первого пункта минских соглашений - Генштаб

18:33, 25 декабря 2014
Политика
2

Отвод тяжелого вооружения силами АТО будет осуществлено лишь после того, как будет полное прекращение огня со стороны боевиков.

Артиллерию отведут после прекращения огня

Об этом Украинской правде сообщил представитель Генштаба Владислав Селезнев.

"Как только будет реализован пункт первый минских соглашений, будет прекращен обстрел наших позиций в течение суток, мы будем готовы отвести артиллерию", - сказал он.

Читайте такжеВ СНБО надеются, что со временем боевики прекратят обстрелы"По меньшей мере в течение суток не должны обстреливать наши позиции и населенные пункты. Конкретной даты не называли", - сообщил он.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter