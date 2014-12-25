Силы АТО отведут тяжелое вооружение после реализации первого пункта минских соглашений - Генштаб

Об этом Украинской правде сообщил представитель Генштаба Владислав Селезнев.

"Как только будет реализован пункт первый минских соглашений, будет прекращен обстрел наших позиций в течение суток, мы будем готовы отвести артиллерию", - сказал он.

Читайте такжеВ СНБО надеются, что со временем боевики прекратят обстрелы"По меньшей мере в течение суток не должны обстреливать наши позиции и населенные пункты. Конкретной даты не называли", - сообщил он.