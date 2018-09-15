Россия хочет федерализировать и расчленить Украину - Климкин
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин убежден, что главная идея заключается в том, чтобы фрагментировать Украину и расчленить ее.
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Об этом сообщает ТСН.uа.
Об этом он заявил в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии (YES)".
"В разделении Украины заключается суть и тактика Кремля. Использовать Донбасс и втолкнуть эту территорию конфликта в Украину под флагом русской идеи федерализации", - сказал министр.
Также Климкин выразил убеждение, что РФ неважны политические реалии в Украине.
Как сообщал УНИАН, в Киеве на форуме "Ялтинской европейской стратегии (YES)" спецпредставитель госдепартамента США Курт Волкер призвал страны мира ответить на гуманитарную катастрофу на Донбассе.