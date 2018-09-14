Уровень протестных настроений среди украинцев является невысоким - опрос

Почти 68% опрошенных не видят перспектив массовых акций протеста в своем городе или считают их маловероятными.

Уровень протестных настроений среди украинцев является невысоким.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в Киеве сообщил директор социологической службы Центра Разумкова Андрей Быченко, представляя результаты социологического опроса, проведенного совместно с Фондом “Демократические инициативы” им. Илька Кучерива.

“По результатам опроса, уровень протестных настроений является невысоким. Почти 68% людей не видят перспектив массовых акций протеста в своем городе или считают их маловероятными. И лишь 4,3% украинцев уверены, что такие акции протеста точно произойдут, и 18,5% считают, что они вероятно могут произойти”, - отметил Быченко.

По его словам, мысль о возможности протестов более распространена в центральном и восточном регионах, тогда как наименее распространена в южном регионе. Допускают возможность массовых акций протеста в большей степени жители городов, тогда как среди крестьян настроения более спокойные.

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“Если такие митинги и демонстрации состоятся, то обязательно примут в них участие лишь 5,6% опрошенных, допускают участие в протестах 18,3% украинцев, тогда как 37,9% точно не собираются выходить на митинги, а 26,1% - скорее всего не выйдут на митинг”, - рассказал директор соцслужбы.

Что касается возможности возникновения еще одного Майдана в течение 2018 года, то такой вариант, по словам Быченко, допускают лишь 3% украинцев.

Опросы проведены Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова 16-22 августа 2018 года во всех регионах украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 17 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.