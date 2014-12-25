Военным закупили "современную" оптику, которую производят в Одессе и России для охотников-любителей - СМИ

Международное направление в ATN Corporation возглавляет сын Бориса Тимонькина, объявленного в розыск экс-заместителя председателя наблюдательного совета компании СЕПЕК Сергея Курченко. Об этом говорится в сюжете Дмитрия Гнапа для «Слідство.Інфо», пишут Наши деньги.

8 декабря «Укроборонпром» сообщил о том, что «Укринмаш» подписал ряд контрактов с ATN Corporation на поставку военного оборудования, в частности, приборов ночного видения и тепловизоров, для нужд СБУ, Нацгвардии и Минобороны.

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По данным «Слідства.Інфо», указанное оборудование на самом деле производит в Одессе на ул. Дальницкой ООО «ОП «Сфера». И непонятно, имеет ли эта продукция сертификации для военных нужд. Ведь буквально в прошлом году руководитель «Сферы» Анатолий Коровицкий рассказал местному изданию, что они производят продукцию невоенного назначения. «Наиболее ходовым товаром является приборы ночного видения «мейд ин Одесса». Особенно востребованы эти устройства в Америке, где очень популярна любительская охота», - заявил Коровицкий.

Кроме того, часть продукции, которую продает ATN Corporation, производят в России. Два года назад руководитель московской фирмы «Современные Оптические Технологии» Александр Путиловский на одном из российских интернет-форумов заявил, что «ATN продает изделия, сделанные нашей компанией на их заказ».

На сайте ATN цены на приборы: от 2 до 10 тысяч долларов за штуку. При этом сколько их закупила Украина и что предлагали взамен конкуренты - информация засекречена.