Бизнес Порошенко продолжает получать прибыль за счет украинцев – заявление УКРОПа

«Украинское объединение патриотов – УКРОП» заявляет, что президент Украины и его бизнес-партнеры в очередной раз запускают руку в карманы украинцев.

Автомобильная компания "Богдан Моторс", связанная с Петром Порошенко, получила "подарок" от государственного "Укрэксимбанка" – мизерные проценты по своему долгу в 1,3 млрд грн. В ближайшие три года процентная ставка по основному долгу для нее составит лишь 0,46 – 2,46%.

Об этом говорится в заявлении "Украинского объединения патриотов – УКРОП".

Вместе с тем подчеркивается, что для малого и среднего бизнеса "кредитная петля" от этого же банка в 8 – 41 раз "туже" (ставка почти 19% ).

"Очевидно, что такое сотрудничество с "Богдан Моторс" – убыточно для банка, особенно учитывая высокую инфляцию. Но, похоже, это никого не интересует, ведь банк всегда можно "поддержать" за счет налогоплательщиков. Так, в 2017 году "Укрэксимбанк", председателем правления которого является близкий к главе государства Александр Гриценко, докапитализировали на 7,7 млрд грн", - говорится в заявлении.

"Контролируемая бизнес-партнером Порошенко, первым заместителем главы СНБО Олегом Гладковским, компания "Богдан Моторс" паразитирует и на госзаказах, поставляя на фронт некачественные автомобили и сотрудничая с предприятия вражеской России", - подчеркивают авторы заявления.

УКРОП призывает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Генеральную прокуратуру выяснить, как компания партнера Петра Порошенко получила возможность "фактически бесплатно пользоваться государственными средствами, и положить конец "круговой поруке" во власти, что наносит государству огромный ущерб".