ГПУ хочет восстановить систему военных судов

Об этом сказал генеральный прокурор Виталий Ярема во время встречи с военными прокурорами, которые отбывают в зоне АТО в порядке ротации исполнять свои служебные обязанности, сообщили УНИАН в Управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

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«Мной поддержана инициатива Главной военной прокуратуры о необходимости рассмотрения вопроса восстановления системы военных судов в рамках судебной реформы, проведение которой определенно главой государства как первоочередное», - сообщил Ярема, объяснив, что отсутствие у судей местных судов постоянной судебной практики и специальных знаний военного права приводит как к неоправданному увеличению сроков рассмотрения производств по военным преступлениям, так и к применению неоправданно мягких мер наказания за их совершение.

Он также подчеркнул, что перед прокуратурой «возникли непростые задачи, которые требу ют дополнительных усилий в обеспечении законности на военных объектах и в воинских формированиях, в первую очередь в зоне АТО, быстрого и качественного расследования военных преступлений».

Генеральный прокурор проинформировал военных прокуроров о подготовке ряда законопроектов, в частности о создании военной полиции, возобновлении дисциплинарного ареста как средства влияния в случаях грубого нарушения военно