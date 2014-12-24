Ярема назначил прокурором Львовской области обвиняемого в покрытии титушек Федика

Об этом сообщила УНИАН пресс-секретарь прокуратуры Львовской области Марьяна Гайовская.

Она отметила, что сегодня, 24 декабря, заместитель генпрокурора Украины представит нового прокурора области личному составу.

Как сообщал УНИАН, с марта этого года Федик работал прокурором Днепропетровской области. В августе этого года представители общественной организации "Евромайдан-Днепр" просили генпрокурора Ярему освободить Федика с должности прокурора Днепропетровской области, обвиняя его в бездействии.

28 августа заместитель председателя Днепропетровской облгосадминистрации Святослав Олийнык сообщил, что на заседании Совета обороны Днепропетровской области Роман Федик был исключен из поименного состава за “подрыв обороноспособности области”.

В конце октября заместитель губернатора Днепропетровской области Геннадий Корбан выдвинул президенту Петру Порошенко ультиматум с требованием уволить прокурора области Романа Федика.

Причиной такого заявления, по словам Корбана, стал тот факт, что Федик покрывает организаторов избиения Евромайдана, которое произошло 26 января 2014 года.

Читайте такжеВ Днепропетровске прокурор забаррикадировался на работе от люстрации - заместитель председателя ОГАКроме того, Федик, по мнению Корбана, также ничего не сделал для борьбы с фальсификациями на нескольких округах в Днепропетровской области.

"Я требую немедленно освободить прокурора области. Это прокурор-титушка. Ни один человек, которого избили 26 января в Днепропетровске, не простит прокурору Федику того, что никто не привлечен к уголовной ответственности, ни один титушка", - заявил Корбан.

Также в октябре перед зданием прокуратуры Днепропетровской области общественные активисты и представители люстрационного комитета проводили акцию протеста с требованием отставки Федика.

Справка. Роман Федик, 1967 года рождения, работал в органах прокуратуры с 1993 по 2010 гг. Занимал различные должности в прокуратурах Львовской, Ровенской, Запорожской, Днепропетровской областей. Женат, воспитывает двух сыновей.

Возглавил прокуратуру Днепропетровской области в начале марта 2014 года.