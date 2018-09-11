На заседании Киевсовета официально объявлено о роспуске фракции "Самопомич"

Накануне самороспуск поддержали 18 из 22 членов фракции из-за несогласия с решениями руководства партии "Самопомич".

На заседании Киевсовета официально объявлено о самороспуске фракции "Самопомич".

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление фракции обнародовал заместитель Киевского городского головы - секретарь Киевсовета Владимир Прокопив.

По его словам, с этого момента, то есть после оглашения в сессионном зале заявления, решение фракции вступает в силу.

Как сообщал УНИАН, фракция "Самопомич" в Киевсовете на своем собрании 10 сентября решила самораспуститься. Как заявил председатель фракции Сергей Гусовский, 18 из 22 членов фракции поддержали решение о роспуске из-за несогласия с решениями руководства партии.

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6 сентября пресс-служба партии «Объединение «Самопомич» сообщила, что исполнительный комитет партии принял решение об исключении депутатов Киевсовета Гусовского, Алексея Руденко, Сергея Харчука и Вадима Васильчука из рядов партии.

"Эти депутаты поддержали решение Киевского городского совета о выделении родственникам их коллеги Романа Марченко земельных участков в Киеве, которые предварительно были незаконно им же захвачены. Несмотря на многочисленные замечания со стороны общества и политсовета партии, Марченко использовал свой депутатский мандат для реализации вероятно коррупционных схем с земельными участками в Киеве", - пояснили в партии. "В свою очередь, часть депутатов фракции во главе с Гусовским долгое время не предпринимала никаких действий и мер для предотвращения таких голосованием и недопущения ущерба для репутации партии", - говорится в сообщении.