Активисты штурмуют Харьковский горсовет, возникли драки с милицией (фото, видео)

13:37, 24 декабря 2014
Политика
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В здание Харьковского горсовета пытаются прорваться активисты. Два десятка человек стоят в стороне, а еще столько же ведут себя агрессивно. Они попытались отобрать у сотрудника милиции средство спецзащиты и сорвать погоны. Сейчас потасовки продолжаются, люди толкаются.

Милиция оцепила все входы и выходы в горсовет. Активисты заявляют, что право принимать участие в сессии имеет любой харьковчанин, поэтому они и хотят попасть внутрь.

В то же время, как сообщил руководитель Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко,  горожане действительно могут принять участие в сессии, однако, для этого необходимо не позднее, чем за 48 часов подать соответствующее заявление в горсовет, сообщает Городской дозор.

В день сессии желающих присутствовать на ней своим распоряжением может допустить только городской голова. Для того, чтобы выступить на сессии, необходимо положительное решение большинства депутатов путем голосования.

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