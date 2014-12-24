Активисты штурмуют Харьковский горсовет, возникли драки с милицией (фото, видео)

Милиция оцепила все входы и выходы в горсовет. Активисты заявляют, что право принимать участие в сессии имеет любой харьковчанин, поэтому они и хотят попасть внутрь.

Харьков. На место перекрытия прибыли представители милиции для переговоров pic.twitter.com/mfI9v5UZbA — IT Sector Харьков (@itsector) December 24, 2014

В то же время, как сообщил руководитель Департамента по делам информации и связям с общественностью Юрий Сидоренко, горожане действительно могут принять участие в сессии, однако, для этого необходимо не позднее, чем за 48 часов подать соответствующее заявление в горсовет, сообщает Городской дозор.

В день сессии желающих присутствовать на ней своим распоряжением может допустить только городской голова. Для того, чтобы выступить на сессии, необходимо положительное решение большинства депутатов путем голосования.