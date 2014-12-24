Лавров снова угрожает русскоязычным украинцам своей защитой

Об этом он заявил на заседании российской "Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом". Текст выступления доступен на сайте МИДа РФ.

По словам Лаврова, России "удалось сохранить актив организации соотечественников".

Читайте такжеЛавров заявил, что Россия имеет право размещать ядерное оружие в Крыму"Политика, которую проводят нынешние киевские власти, посеяла среди соотечественников неуверенность, апатию и даже страх. Многие были вынуждены покинуть страну. Тем не менее, удалось сохранить актив организации соотечественников. В конце ноября с.г. в Киеве (что само по себе достаточно показательно) состоялась Всеукраинская конференция организаций российских соотечественников. В ней приняли участие около 100 делегатов из всех регионов страны", - сказал он.

В своей речи главный российский дипломат время от времени сбивался и называл "соотечественников" "русскоязычной общиной" .

Также он пригрозил, что Россия "будет отстаивать их права всеми доступными средствами" и порадовал присутствующих новостью о введении в состав комиссии представителя ФСБ.