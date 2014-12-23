В МИД заявили о возможности проведения нескольких заседаний по Донбассу в рамках Минского формата

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сообщил на совместной пресс-конференции с первым вице-премьер-министром, министром иностранных дел Сербии Ивицей Дачичем.

"Пока переговоры ведутся, мы не знаем, будет ли достаточно одного заседания, но у нас есть повестка дня, которую я на сегодняшний день обрисовал, нам нужны не разговоры, а реальный прогресс. И дело не в дате заседаний, а в том, чтобы достичь этого результата", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, 22 декабря президент Украины Петр Порошенко провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Франсуа Олландом и президентом России Владимиром Путиным.

В ходе разговора руководители государств договорились о следующих встречах Трехсторонней контактной группы в Минске в среду, 24 декабря, и в пятницу, 26 декабря.