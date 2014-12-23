Акции протеста под Радой и Кабмином проходят спокойно – милиция

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в городе Киеве, сегодня в столице, согласно поданным заявкам, происходит большое количество акций протестов.

В частности, самая масштабная из них проходит на этот момент возле Верховной Рады. Охрану общественного порядка возле Парламента обеспечивают сотрудники столичной милиции совместно с Нацгвардией.

В настоящее время возле правительственного здания митингующих настолько много, что они вынуждены выйти на проезжую часть на улице Грушевского, потому что всем присутствующим просто не хватает места под админзданием.

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Нарушений общественного порядка не зафиксировано.

Как сообщал УНИАН, сегодня правительство должно представить в парламенте проект госбюджета на 2015 год и изменения в Бюджетный и Налоговый кодексы.

Участники акций требуют от властей отказаться от урезания расходов на социальную сферу, здравоохранение и образование.