Одесский облсовет избрал нового председателя

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение облсовет принял сегодня на сессии в ходе тайного голосования.

Как объявила руководитель счетной комиссии Надежда Марчук, на основании протокола счетной комиссии по проведению тайного голосования председателем областного совета 6-го созыва стал Шмушкович, за которого отдали свои голоса 78 депутатов.

На пост председателя облсовета выдвигалась также кандидатура руководителя фракции «Сильная Украина» Дмитрия Волошенкова, за которого проголосовали 20 человек. Не поддержали ни одного из двух кандидатов 11 человек.

Читайте такжеАлексей Гончаренко стал председателем Одесского облсоветаКак сообщал УНИАН, 21 ноября Одесская областная рада не смогла избрать себе председателя. Голосование по вопросу избрания нового главы облсовета состоялось на сессии, после принятия отставки Алексея Гончаренко.

На должность председателя областного совета претендовали 1-й заместитель председателя облсовета Михаил Шмушкович и заместитель председателя облсовета Петр Хлыцов.

В голосовании приняли участие 112 присутствующих депутатов. Для принятия решения нужно, чтобы один из кандидатов набрал 67 голосов. Однако в результате голосования кандидатуру Хлыцова поддержали 44 депутата, Шмушковича - 62, остальные не определились. Предыдущий председатель Одесского облсовета Гончаренко сложил с себя полномочия в связи с избранием депутатом Верховной Рады.

Справка УНИАН. Михаил Шмушкович родился в Одессе 28 июня 1979 года.

После учебы в Одесском государственном медицинском университете работал врачом-интерном в Одесской областной клинической больнице и в Одесском областном психоневрологическом диспансере. Получив дополнительную (экономическое) образование - директором частных предприятий.

В 2006-2010 гг.- депутат Одесского городского совета, с 2008 г. - член общественной организации «Качество жизни», с 2010 года - депутат Одесского облсовета.