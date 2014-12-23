Пенсии прокурорам, судьям и нардепам будут ограничены - Розенко

Об этом он сказал в эфире "Свободы слова" на ICTV, пишет INSIDER.

"В нынешнем бюджете у нас предусмотрены ограничения на выплату пенсий прокурорам, судьям чиновникам, народным депутатам, и пр. Но это будет только первый шаг. Следующим шагом мы правительством внесем в Верховную Раду законопроект о переходе на единые принципы начисления пенсии, чтобы и у чиновников и у обычного человека был единственный принцип начисления пенсий, была социальная справедливость", - сказал Розенко.

Он также в очередной раз заверил, что Кабмин не предлагает повышать пенсионный возраст до 65 лет, но отметил, что в правительстве все же готовят пенсионную реформу.

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Министр также рассказал об ограничении льгот на ЖКУ для обеспеченных слоев населения.

"Относительно льгот. Так же нас ждет очень непростая дискуссия. К сожалению очень много людей за последние 24 года привыкли жить так, как жили все 24 года. Право на льготы предоставляется кому угодно. Имеет право достаточно много богатых людей. Привыкли не платить за жилищно-коммунальные услуги полную стоимость. Будем от этого отходить. Мы привяжем льготы на ЖКУ к доходу человека", - заверил он.