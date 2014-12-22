Савченко обещает продолжить голодать, если суд не изменит решение

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Савченко заявила в Мосгорсуде, где расматривается ее жалоба на продление ареста.

"Я хочу сказать, что для того, чтобы меня начали лечить в СИЗО-6, мне пришлось объявить голодовку, на данный момент есть доказательства моей невиновности, они есть у следствия, но следствие продолжает лгать ", - сказала Савченко.

"Если такая позиция будет продолжаться далее, и следствие будет тянуть время и не выполнять свою работу, если сегодня приговор суда не изменится, я объявляю голодовку бессрочную, пока не будет возвращения в Украину или до последнего моего дня жизни в России", - подчеркнула Савченко.

Читайте такжеСавченко заявила в суде, что является военнопленнойОна подчеркнула, что ее голодовка - это не метод суицида, а метод борьбы. Савченко отметила, что суд превратили в фарс и метод политической борьбы.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе, а затем ее перевезли в Россию. Как утверждает российское следствие, во время военных действий в районе Луганска в июне Савченко вступила в батальон «Айдар». Якобы узнав координаты расположения группы российских сотрудников ВГТРК и других гражданских лиц под Луганском, она якобы передала эти координаты боевикам, а затем именно по этим координатами был выполнен минометный выстрел, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. Также в России лётчицу обвинили в незаконном пересечении границы.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».

27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года.

Защита Савченко обратилась в Следственный комитет России с просьбой о прекращении уголовного дела, исходя из ее статуса военнопленной.

15 декабря Савченко, которая находится в московском СИЗО, объявила голодовку.