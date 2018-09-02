События недели: версия читателей УНИАН – ликвидация Захарченко, отмена Большого договора с Россией, смерть Маккейна и Кобзона

Незадолго до публикации материала стало известно о радостном событии. Бывший торговец курятиной и главарь ДНР Александр Захарченко около забегаловки с символичным названием «Сепар» в Донецке был взорван как раз в день траура по Кобзону (об этом – ниже). Скорее всего, своими кураторами из Москвы. Ранения оказались несовместимыми с жизнью, так Захарченко отправился прямо из своей машины на встречу к заждавшимся его подельникам Гиви и Моторолле.

Что там произошло – пока особой ясности нет. Скорее всего, об этом мы будем писать уже в следующем обзоре «Событий…». Информации мало. Но уже сейчас можно предположить, что Захарченко ликвидировали его кураторы из Москвы, расчищая тем самым путь какому-то более рукопожатому человеку, не запятнавшему себя кровью. С которым после выборов Украине наши новые украинские власти смогут уже хоть как-то вести переговоры о впихивании оккупированной части Донбасса назад в Украину (на условиях, подходящих Кремлю).

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Также на этой неделе стало известно о намерении Петра Порошенко разорвать Договор о дружбе с Россией. Президент сообщил о том, что поручил Министерству иностранных дел подготовить необходимый пакет документов для расторжения договора.

"Наконец-то мы подошли достаточно подготовленными и юридически защищенными к прекращению действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и РФ, который по вине Москвы уже давно стал анахронизмом. Уже в ближайшее время ожидаю от МИД Украины необходимый пакет документов", - заявил Порошенко.

Сам документ называют Большим Договором. Он был подписан еще в 1997 году при Кучме, и в нем государства официально признали границы друг друга и закрепили принципы стратегического партнерства и уважения территориальной целостности (иронично, не так ли?).

Формально срок действия его истек еще в мае 2017 года. Если Украина до октября не сообщит об отказе его пролонгировать, он автоматически продлится еще на 10 лет.

После аннексии Крыма и начала конфликта на Донбассе в Украине неоднократно звучали призывы расторгнуть этот договор из-за нарушения Россией территориальной целостности Украины. Однако политиканы были против. Сам Порошенко еще в апреле 2018 года настаивал на том, что прекращать надо действие лишь отдельных положений этого договора, акцентируя внимание на том, что денонсировать его в целом нельзя. В Кабмине это состояние «немножко беременных» объясняли тем, что Украина ссылается на этот договор в своих исках против России в международных судах. А представитель Порошенко в Раде, Ирина Геращенко, еще в январе 2018 года вообще чуть ли не обвиняла тех, кто призывал разорвать этот договор, в работе на Кремль.

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"Очень странно было только что услышать представителей оппозиции, которые опять призывают, представьте себе, разорвать государственный договор о дружбе с Российской Федерацией. Слово в слово, это сейчас говорит вся Государственная дума РФ. А мы должны требовать от Российской Федерации вернуться в нормы международного права и исполнять закон, в том числе и договор о дружбе, который признает территориальную целостность, суверенитет, и уважение к нашим границам в рамках международно определенных границ, а это Донбасс и Крым. А оппозиция предлагает, давайте Украина первой выйдет из этого закона, для того, чтобы у нас не действовало никакое право и мы сами подарим Донбасс и Крым. Я вообще шокирована тем, что у нас этот год начинается с того, что те силы, которые якобы должны бороться за Украину, опять пытаются куски Украины дарить очень легко России. Мы на это не пойдем", - эмоционально писала в январе Ирина Геращенко.

Непонятно, что изменилось за этот небольшой период настолько, что Порошенко на четвертом году войны созрел и решил межгосударственную «дружбу» разорвать. Судя по всему, этот шаг ложится в одну канву с другими инициативами Порошенко, например, планом о получении Украиной томоса об автокефалии православной церкви. Впереди выборы, рейтинги низки. Надо как-то мобилизировать хоть какой-то электорат, вот и мечется Порошенко от томоса к фактически недействующему договору, создавая информационный шум. Просто раньше до выборов было далековато – вот и не мешал этот «договор» никакой Липецкой фабрике...

Также наши читатели внимательно следили за сообщениями о смерти легендарного и очень влиятельного американского сенатора-республиканца Джона Маккейна. В июле 2017 года у Маккейна диагностировали неизлечимую агрессивную форму рака мозга. В августе 2018-го американские СМИ сообщили, что после года борьбы сенатор решил отказаться от дальнейшего лечения. Спустя несколько дней после отказа от лечения он скончался на 81 году жизни.

Об удивительной жизни этого великого человека писать можно бесконечно. Чего только стоит период его пребывания в плену во время Вьетнамской войны!.. Маккейн участвовал в президентских выборах США, не побоялся приезжать в Киев на Майдан во время Революции Достоинства, был последовательным и большим другом Украины. По большому счету, Маккейна можно без преувеличения назвать человеком-эпохой, которого можно смело ставить в один ряд людьми, изменившими этот мир.

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Однако у нас он больше всего известен был тем, что активно критиковал действующую власть России и последовательно безапелляционно поддерживал Украину. Маккейн бывал в зоне боевых действий на Донбассе и неустанно призывал Белый Дом предоставить Украине летальное оружие, которое бы сдержало агрессию РФ. Украинцы все еще несут цветы к американскому посольству в Киеве, чтя память нашего Друга.

…Совсем иначе украинцы восприняли другую смерть. На этой неделе умер еще один известный в Украине человек – некогда легендарный советский певец Иосиф Кобзон. Он также, как и Маккейн, столкнулся с онкологическим заболеванием и боролся с ним. Кобзон в свой жизни прошел большой путь от главного эстрадного голоса СССР до крестного отца «ЛДНР», и к сожалению, теперь большинство украинцев будут помнить не его песни, а то, что он с самого начала войны на Донбассе поддерживал боевиков "ДНР" и "ЛНР" и российские оккупационные войска во время аннексии украинского Крыма.

Кобзон неоднократно посещал подконтрольные боевикам города Донецк и Луганск с концертами, также заявляя о поддержке членов незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Исполнитель строк «Не думай о секундах свысока…» неоднократно и с гордостью заявлял о наличии у себя паспорта "ДНР". Лидеры террористических группировок Александр Захарченко и Игорь Плотницкий наградили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР".

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Министерство культуры Украины внесло артиста в список лиц, которые угрожают национальной безопасности страны. Украина лишила народного артиста России Иосифа Кобзона «народного» статуса, государственных наград, и заблокировала его активы. Кобзону был запрещен въезд на территорию Украины, стран ЕС и США. Певца лишили звания почетного гражданина нескольких украинских городов, в том числе – Полтавы, Днепропетровска и Славянска…

На этом драматическом фоне читатели пропустили выступление Романа Трубы, главы еще одного украинского антикоррупционного органа, который называется Государственное бюро расследование (украинский аналог ФБР), и которой пока никак не может заработать. Так вот, Труба неожиданно собрал пресс-конференцию, на которой заявил, что принял решение отказать в назначении всех 27 победителей конкурса на руководящие должности в ГБР. Труба подчеркнул, что возвращает все представления на кандидатов внешний конкурсной комиссии. Перед этим директор ГБР заявил, что по непонятным причинам внешняя комиссия 18 июля после определения победителей конкурса на должности в бюро приняла решение уничтожить результаты исследования с применением полиграфа. По словам его словам, часть кандидатов фигурируют в журналистских расследованиях и уголовных процессах.

В частности, один из кандидатов фигурирует в уголовном производстве относительно государственной измены. "Да, я не ошибся, именно в уголовном производстве по госизмене! Следователь, который проводит расследование, обращался с запросом во внешнюю комиссию для того, чтобы получить любые результаты. Был ответ, я этого не знаю", - сказал Труба.

Он добавил, что также есть кандидат, который вместе с членами своей семьи фигурирует в уголовном деле о легализации средств, которые добыты преступным путем. "Другой кандидат тесно общается с представителями сепаратистов. Также есть факт, когда два кандидата, которые являются кумовьями, вместе начинали свой карьерный путь, вместе выиграли конкурс на руководящие должности в ГБР. Это не обвинение, а так, ремарка", - признался глава ведомства.

Если все это правда, то становится очень грустно. Впрочем, не в первый раз.

После такого выступления главы ГБР в соцсетях многие разразились позитивными комментариями в духе того, что у нас наконец-то появился шанс получить настоящего и непреклонного борца с коррупцией, который сможет превратить ГБР в действительно независимый орган, который будет расследовать преступления правоохранителей, судей и топ-чиновников. Однако в этом хоре раздавались и другие голоса, призывающие не особо восхищаться и рефлексировать по поводу персоны Трубы. Скептики объясняют этот демарш Трубы тем, что он является креатурой печально известного Сергея Пашинского. А среди 27 претендентов на должности в ГБР, чьи крылья «подрезал» Труба, людьми Пашинского оказалось всего два человека. «Жертвы Трубы», говорят злые языки, близки к главе МВД Арсену Авакову, который что-то с Пашинским «не порешал». Вот поэтому Труба и заблокировал эти назначения, пока заинтересованные лица не сравняют свои прикупы. Не знаю, правда это или нет, но за развитием событий наблюдать будет очень интересно. И грустно.

Также пропустили наши читатели важное сообщение, показывающее, что, несмотря на кажущиеся позитивные сдвиги в экономике, у нас, на данном этапе, дела далеко не слава Богу. На этой неделе стало известно, что Минфин взял срочный внешний займ на сумму в целых 725 миллионов долларов. Займ короткий – отдать надо будет уже в 2019 году. Проценты – большие. Сам Минфин о том, под какие проценты взят зам не сообщает, однако журналисты уже выяснили что это – около 9%. Зачем же мы брали такой короткий займ под такие проценты, спросите вы? Да все просто. Переговоры с МВФ затянулись. Миссия Фонда приедет только в сентябре, а деньги от них мы, если и получим, то – не раньше октября. А у нас дефицит бюджета, в сентябре надо совершить крупные внешние выплаты. А денег – нет. Вот и пришлось «перехватить до получки», как говорят в народе.

В общем, друзья мои, готовьтесь. Эта новость – еще одно доказательство того, что без кредита МВФ мы не проживем. А это означает, что, скорее всего, правительство согласится на условия МВФ, которые ударят, в итоге, по нашему с вами карману, в частности, ожидайте скорого повышения цен на газ.

Хотел уже завершать, но расскажу еще одну историю о том, как у нас все связано-повязано. Все мы знаем, что накануне предвыборного сезона Порошенко и Ко очень не хотят поднимать цены на газ. Но есть и еще одна причина их нежелания соглашаться на условия МВФ.

Дело в том, что повышение цен на газ вызовет рост цен и в общем повлияет на рост ВВП. С одной стороны, это вроде хорошо. А вот с другой – не очень. Еще в 2015 год бывшая глава Минфина Наталья Яресько, если вы такую еще помните, провела реструктуризацию украинского госдолга. Провела, и, выполнив свои задачи, благополучно испарилась.

Реструктуризация – это, конечно, хорошо, но вот условия, на которых Украина будет выплачивать проценты иностранным банкам – не очень. Потому что они привязаны к росту ВВП. Если этот рост превысит 3% в год – выплаты вырастут на 15%, превышение роста ВВП на 4% приведет к росту выплат уже на 40%. Вам теперь становится понятно, почему в Кабмине так упорно не хотят поднимать цены на газ, а МВФ так упорно на этом настаивает?

Всего вам доброго и хороших новостей!

Николай Кондратенко, главный редактор веб-проектов УНИАН