Опубликовано видео с места убийства Захарченко в Донецке

Главаря "ДНР" Александра Захарченко убили в Донецке 31 августа.

В Сети опубликованы видео с места убийства главаря "ДНР" Александра Захарченко.

На кадрах видно расположенное в центре Донецка кафе «Сепар», в котором и произошел взрыв, убивший Захарченко.

Место оцеплено, там работают взрывотехники.

Как сообщал УНИАН, 31 августа российские СМИ сообщили о гибели Захарченко в центре Донецка в ресторане «Сепар».

Служба безопасности Украины подтвердила информацию о гибели главаря боевиков «ДНР» Захарченко в Донецке.

Справка. Александр Захарченко - пророссийский террорист, главарь так называемой "ДНР". Во время пророссийских выступлений на востоке Украины руководил донецким отделением харьковского бойцовского клуба «Оплот». 16 апреля 2014 возглавил группу боевиков, которые заняли здание донецкой городской администрации. В мае 2014 был назначен «военным комендантом» захваченного боевиками Донецка. Впоследствии назначен на должность «заместителя министра внутренних дел ДНР».

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В августе сменил на посту председателя Совета Министров «ДНР» Александра Бородая. В ноябре 2014 года, после нелегитимных выборов в "ДНР", непризнанная ЦИК республики объявила, что Захарченко получил победу.

Он участвовал в заседаниях Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России и ОБСЕ в Минске.

По данным СМИ, в 2010 году Александр Захарченко проходил обследование в Харьковском областном центре медико-социальной экспертизы. Там ему была официально присвоена II группа инвалидности по психическому заболеванию. В документе медицинского центра отмечается «устойчивые необратимые психические расстройства». Ему было назначено лечение в стационар Харьковской областной клинической психиатрической больницы №3. В справке также также отмечается, что действия больного Захарченко «несут угрозу окружающим». Годы 2010-2013 были изъяты из официальной биографии Захарченко. Однако 2013 года, как раз после общения с врачами.

В 2015 году в СБУ заявляли, что лидер так называемой «ДНР» Александр Захарченко является представителем и выходцем из боевой группировки «Оплот», которая в свое время была сформирована в Харькове и руководителем которой был Евгений Жилин.

В феврале 2017 года Апелляционный суд города Киева предоставил разрешение на задержание Александра Захарченко, который подозревается в участии в деятельности террористической организации «Донецкая народная республика».