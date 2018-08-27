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"Путин - убийца, бандит и продукт КГБ": 5 цитат великого друга Украины Джона Маккейна (видео)

12:15, 27 августа 2018
Мир
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В мае 2018 года, поняв, что болезнь не победить, Маккейн составил список тех, кого хотел бы пригласить на свои похороны.

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УНИАН собрал пять ярких цитат американского политика.

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Теги: #США#Маккейн#политика#Сенатор Джон Маккейн