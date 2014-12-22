На этой неделе Рада должна отменить внеблоковый статус Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.

Спикер напомнил, что президент внес в ВР соответствующий законопроект как неотложный.

“Я имею надежду на то, что мы на этой пленарной неделе рассмотрим этот вопрос и примем его в целом, и исправим те ошибки, которые были допущены еще совсем недавно, когда Украина получила внеблоковый статус, что является абсолютно нецелесообразным”, - подчеркнул Гройсман.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 июля 2010 года приняла закон «О принципах внутренней и внешней политики», которым был закреплен принцип внеблоковости, что означает неучастие Украины в любых военно-политических союзах, в частности, отказ от интеграции в НАТО.

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18 декабря президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "внеблоковый статус Украины оказался неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления».

Порошенко убежден, что Верховная Рада должна безотлагательно рассмотреть внесенный им законопроект об отмене внеблокового статуса.

"Я не сомневаюсь в положительном решении по этому вопросу", - сказал глава государства.