На этой неделе Рада должна отменить внеблоковый статус Украины
Председатель Верховной Рады Владимир Гройсман надеется, что на этой неделе ВР примет закон об отмене внеблокового статуса Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.
Спикер напомнил, что президент внес в ВР соответствующий законопроект как неотложный.
“Я имею надежду на то, что мы на этой пленарной неделе рассмотрим этот вопрос и примем его в целом, и исправим те ошибки, которые были допущены еще совсем недавно, когда Украина получила внеблоковый статус, что является абсолютно нецелесообразным”, - подчеркнул Гройсман.
Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 1 июля 2010 года приняла закон «О принципах внутренней и внешней политики», которым был закреплен принцип внеблоковости, что означает неучастие Украины в любых военно-политических союзах, в частности, отказ от интеграции в НАТО.
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18 декабря президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно отказа Украины от осуществления политики внеблоковости".
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, "внеблоковый статус Украины оказался неэффективным в контексте обеспечения безопасности государства от внешней агрессии и давления».
Порошенко убежден, что Верховная Рада должна безотлагательно рассмотреть внесенный им законопроект об отмене внеблокового статуса.
"Я не сомневаюсь в положительном решении по этому вопросу", - сказал глава государства.