Bloomberg: Ходорковский воспользуется опытом Ленина, чтобы организовать новую российскую революцию

Об этом сообщают Ирина Резник, Райан Чилкот и Генри Майер в статье под названием «Ходорковский воспользуется опытом Ленина, чтобы организовать новую российскую революцию», опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Спустя почти год после освобождения, Ходорковский настаивает на том, что этот период обернется против президента Владимира Путина, поскольку российская экономика близка к рецессии. Государственные доходы уменьшились, рубль упал до рекордно низкого уровня из-за обвала цен на нефть и санкций, введенных в связи с конфликтом в Украине.

«У Путина гораздо меньше возможностей для маневра в финансовом отношении, что создает трудности для него, и в результате цена любой из ошибок, которые он может совершить, возможно, будет иметь решающее значение», сказал Ходорковский, 51 год, в интервью в Цюрихе. «Для Путина, даже $ 120 за баррель нефти – проблема, потому что, с его системой правления, он не сможет выжить без доходов от сырья, которые должны расти с каждым годом».

Однажды самый богатый человек России с состоянием в $ 15 млрд на момент его заключения в 2003 году, бывший магнат ЮКОСа теперь стремится побудить нерешительную оппозицию к действиям против 15-летнего правления Путина. Ходорковский говорит, что его не пугают рейтинги президента выше 80 процентов, после нескольких месяцев противостояния с США и Европейским Союзом.

Тратя на сон всего шесть часов, потому что он настолько занят своей новой политической ролью, бизнесмен проводит свое время в поездках по Европе, сохраняя офисы в Лондоне и Праге, а также в Цюрихе. Он дважды был в США, где живет его старший сын Павел.

Эйфория от аннексии

Ходорковский говорит, что эйфория, вызванная аннексией Путиным украинского Крымского полуострова в марте, в ближайшие пять лет испарится, когда население почувствует последствия экономического спада. Нефть, основной источник экспортных доходов России, вчера упала до самых низких показателей за последние 5 с половиной лет и продолжила падение сегодня. Фьючерсы West Texas Intermediate упали на целых 1,9 процента в Нью-Йорке до $ 58,80 за баррель.

Есть 50-процентный шанс, что Путин не продержится следующее десятилетие, говорит бывший магнат, который возлагает надежды на переворот, организованный внутренним кругом российского лидера, потому что, по его мнению, выборы не приведут к передаче власти.

«Я считаю, что проблема для Путина придет изнутри его собственной свиты», сказал он агентству Bloomberg вчера. «Для моей страны, было бы лучше, если бы так и произошло, без столкновений на улицах, поскольку в результате дворцового переворота прольется меньше крови».

Параллели с Лениным

В сценарии, который, по мнению Ходорковского, может быть реальным, это откроет ему возможность вернуться в Россию, чтобы возглавить переходное правительство, которое будет управлять страной в течение двух-трех лет, прежде чем уйти в отставку после того, как страна будет на пути демократии и свободы.

В Швейцарии, где он поселился со своей семьей в пригороде Цюриха, у Ходорковского есть свой офис в историческом центре города, в нескольких минутах ходьбы от дома, где целый год жил Ленин, до того, как Германия отправила его в Россию в запечатанном поезде в феврале 1917 года.

«Те же страны играют ту же роль, как это было 100 лет назад», провел историческую параллель Ходорковский, который сразу после его освобождения уехал в Берлин в соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве бывшего министра иностранных дел Германии Ганса-Дитриха Геншера. «Я надеюсь, что методы, которые использовал Владимир Ильич, останутся в прошлом», добавил он, обращаясь к Ленину по отчеству.

Ходорковский был освобожден 20 декабря по президентской амнистии, проведя 10 лет в тюрьме за мошенничество, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег. Он говорит, что обвинения были местью за его финансирование оппозиционных партий, которые запрещал Кремль.

Парламентские выборы

Бывший олигарх, который говорит, что теперь стоит $ 100 млн, планирует использовать свои деньги для финансирования организации «Открытая Россия» с главным офисом в Праге, которая направлена ​​на укрепление гражданского общества в России, главным образом, за счет использования интернет-инструментов, а не оппозиционной деятельности внутри страны.

Парламентские выборы, назначенные на декабрь 2016, представляют собой первый шанс забрать у Путина легитимность, говорит он, потому что власти, скорее всего, будут стремиться исключить любых противников из голосования. Тем не менее, нужно нечто большее, чтобы склонить чашу весов в свою сторону, говорит он, это трудно предсказать.

«Я бы не стал рассчитывать на то, что режим рухнет лишь в результате ошибок в экономике, из-за падения цен на нефть или санкций, нужно что-то большее», сказал он. «Необходим очень редкий момент».

Уступить власть

Год назад во время интервью через несколько дней после выхода из тюрьмы, в незнакомой обстановке пятизвездочного отеля в Берлине, бывший владелец ЮКОСа, сказал, что не затаил злобу против Путина. Теперь, Ходорковский открыто советует российскому лидеру добровольно уступить власть.

«Это меньший риск для него, если он хочет прожить долгую жизнь», сказал он. «И это меньший риск для страны».

В то же время, Ходорковский, у которого нет телохранителей, говорит, что он осознает, что увеличение его политической роли представляет опасность для него, и что российский лидер, может быть, пожалел о своем решении отпустить его.

«Я очень хорошо понимаю, что я личный противник, или даже враг, для Путина», сказал он. «Никто не тронет меня без его приказа. Но если такой приказ будет, то мне будет очень нелегко обеспечить свою безопасность, в Швейцарии или любой другой стране».