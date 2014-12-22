Порошенко поблагодарил США за санкции в связи с аннексией Крыма

Собеседники также обсудили координацию действий для предоставления Украине пакета финансовой помощи со стороны США, ЕС и международных финансовых организаций, которая позволит создать надежную основу для быстрых и эффективных шагов по внедрению реформ, сообщает пресс-служба президента.

Читайте такжеПорошенко надеется на возобновление переговоров в Минском формате

Президент Порошенко и Вице-президент Байден договорились продолжить координацию действий по реализации Мирного плана урегулирования ситуации в Донбассе и финансово-экономического взаимодействия.