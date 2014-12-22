Порошенко поблагодарил США за санкции в связи с аннексией Крыма
07:20, 22 декабря 2014Политика
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Петр Порошенко подчеркнул важность подписания Президентом Соединенных Штатов Америки Бараком Обамой принятого Конгрессом Акта в поддержку свободы Украины и поздравил солидарную с Украиной позицию США относительно введенных дополнительных санкций в связи с аннексией Крыма.
REUTERS
Собеседники также обсудили координацию действий для предоставления Украине пакета финансовой помощи со стороны США, ЕС и международных финансовых организаций, которая позволит создать надежную основу для быстрых и эффективных шагов по внедрению реформ, сообщает пресс-служба президента.
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Президент Порошенко и Вице-президент Байден договорились продолжить координацию действий по реализации Мирного плана урегулирования ситуации в Донбассе и финансово-экономического взаимодействия.
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