Журналисты узнали, кого Порошенко назначил главой предвыборного штаба

Ковальчук и Грынив занимали аналогичные должности во время президентской кампании Порошенко в 2014 году.

Главой предвыборного штаба президента Украины Петра Порошенко, который будет заниматься организацией его будущей президентской кампании, стал Виталий Ковальчук - первый заместитель главы Администрации президента.

Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой на двух не названных собеседников в руководстве АПУ.

В середине августа Порошенко провел закрытое совещание с участниками штаба, на котором представил Ковальчука как его руководителя.

Читайте такжеЖурналисты обнародовали рейтинг 100 самых влиятельных людей Украины

"Ковальчук будет заниматься организационными вопросами как на центральном уровне, так и на местах, зато Игорь Грынив-народный депутат от "БПП") будет руководителем кампании. Он отвечает за стратегию, а также содержательное наполнение", - сказал собеседник "Громадське". Одновременно он подчеркнул, что процесс формирования штаба и распределение обязанностей между его членами продолжается.

Ковальчук не прокомментировал вопрос "Громадське" относительно его назначения главой предвыборного штаба. Зато Грынив в середине августа в интервью изданию "Главком" подтвердил, что будет руководителем избирательной кампании Порошенко.

Ковальчук и Грынив занимали аналогичные должности во время президентской кампании Порошенко в 2014 году. Тогда Ковальчук также отвечал за организационные вопросы, зато Грынив создал предвыборный лозунг "Жить по-новому".

Аналогичные функции они выполняли и в штабе "БПП" во время парламентских выборов 2014 года. Зато на местных выборах-2015 предвыборный штаб партии президента возглавлял народный депутат Игорь Кононенко, а за содержательное наполнение кампании отвечала народный депутат Виктория Сюмар.