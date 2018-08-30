Политолог рассказал, как можно решить вопрос о статусе Донбасса

Эксперт предложил "модель", которая сможет удовлетворить интересы всех сторон.

Статус Донбасса в составе Украины можно было бы организовать по "итальянской модели" - унитарного государства с различным уровнем интеграции регионов. Это могло бы удовлетворить интересы всех сторон.

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Такое мнение выразил руководитель фонда "Украинская политика", политолог и историк Кость Бондаренко в чате на "Главреде".

"Согласно Минским соглашениям, статус Донбасса должен измениться, но пока нет четкого видения, каким он должен быть. Я сторонник итальянской модели - унитарное государство с дифференцированным уровнем интеграции регионов. Возможно, именно такая административно-территориальная реформа удовлетворит и амбиции Донбасса, и интересы Киева", - считает Бондаренко.