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ЕСПЧ зарегистрировал новый иск Украины против России

12:54, 28 августа 2018
Политика
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ЕСПЧ / REUTERS

Об этом говорится в сообщении Минюста в Facebook.

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Он касается нарушения прав украинцев, которые незаконно удерживались или удерживаются в Крыму и РФ.

"Мы собрали огромное количество доказательств того, что российские власти нарушают нормы Конвенции по правам человека о запрете пыток, нарушения прав на свободу и личную неприкосновенность, справедливый суд, свободу слова, собраний", - заявил уполномоченный по делам ЕСПЧ Иван Лещина.

Минюст
Минюст

Как сообщал УНИАН, ЕСПЧ обязал Россию предоставить информацию о состоянии здоровья четырех украинских политзаключенных. РФ также должна сообщить о том, предоставляется ли медицинская помощь удерживаемым украинцам.

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Теги: #Россия#ЕСПЧ