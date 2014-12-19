Россия планирует продолжать дестабилизацию на Востоке Украины

Как сообщил УНИАН источник в штабе АТЦ СБУ, несмотря на растущее сопротивление российских военнослужащих ехать в Украину в зону АТО не имея при этом никакого официального статуса (а как следствие - льгот по возврату), офицерам и солдатам ВС РФ, которые находятся в Донецкой и Луганской областях, теперь предлагают заключение контракта сроком на один год для прохождения службы в зоне АТО на территории Украины.

Читайте такжеРоссия отправила на Донбасс очередной «гумконвой» - ГенштабПо мнению собеседника УНИАН, это с одной стороны, свидетельствует о долговременных планах России по дестабилизации восточных регионов нашего государства.

С другой стороны, целью долговременных контрактов может быть попытка ввести в заблуждение наблюдателей ОБСЕ, которые в последнее время публично заявляют о систематическом пересечении границы военными со стороны РФ (с контрактом на один год российские военнослужащие могут быть вынуждены находиться на территории Украины длительное время, без проведения ротаций, для которых приходится пересекать границу).