В Высшей квалификационной комиссии судей создадут две палаты

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил заместитель главы Администрации президента Алексей Филатов сегодня на брифинге в Киеве.

По его словам, после принятия соответствующих изменений Высшая квалификационная комиссия судей и Высший совет юстиции будут формироваться на полностью прозрачной, конкурсной основе.

"Делается полностью прозрачным процесс формирования ВККС. Вводится процедура, по которой кандидаты в ВККС должны быть предварительно зарегистрированы самой ВККС. Информация о них будет обнародоваться таким образом, чтобы любой из делегатов соответствующего съезда имел возможность заранее с ней ознакомиться и определиться с тем кандидатом, за которого он будет голосовать", - сказал он.

Также, по его словам, в соответствии с предложенными изменениями состоится реформирование устройства Высшей квалификационной комиссии: она будет иметь две палаты - дисциплинарную и квалификационную и будет насчитывать 14 членов (по 7 в каждой палате), сказал он.

Те члены этих органов, которые не избираются соответствующими съездами (судей, адвокатов, ученых), а назначаются, будут назначаться исключительно на конкурсной основе, отметил Филатов.

Читайте такжеВ АП намерены поднять минимальный возраст судейПо словам заместителя главы АПУ, по подобному принципу будет формироваться и Высший совет юстиции. "Даже президент, назначая трех членов Совета юстиции в соответствии с правом, которое предоставлено ему Конституцией, будет проводить конкурс. Этот конкурс будет открытым и прозрачным, общественность будет иметь возможность обсуждать тех кандидатов, среди которых президент будет избирать членов ВСЮ для назначения", - сказал Филатов.