Порошенко успокаивает украинцев: самое трудное уже позади

Президент подчеркнул, что рост экономики происходит в условиях войны.

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что самое трудное уже позади: сокращается инфляция, увеличиваются золотовалютные резервы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время рабочей поездки в Николаевскую область.

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«Самое трудное уже позади. У нас растет экономика, у нас сокращается инфляция, мы сокращаем соотношение долга к ВВП, мы увеличиваем золотовалютные резервы. Мы делаем все возможное для того, чтобы страна с уверенностью смотрела в будущее», - сказал он.

Порошенко также добавил, что открываются новые школы, детские сады.

«Подчеркиваю, что это очень трудно делать, потому что все это делается во время войны. Почти 6% нашего ВВП мы вынуждены тратить на сектор обороны и безопасности. Вы видите, к каким кардинальным изменениям это приводит. И вот остающегося хватает еще для того, чтобы реализовать программу децентрализации. Очень важно, чтобы все были вместе, все работали на людей, и люди чувствовали результаты этой работы», - подчеркнул президент.