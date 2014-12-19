Летчик ценнее самолета: волонтеры собирают деньги на очки ночного видения для николаевских "Грачей"

Об этом сообщается на странице группы в Facebook.

"До 90% всех авиазадач в зоне АТО выполняет николаевская 299 авиационная бригада. И хоть об этом не рассказывают в новостях, николаевские "Грачи" (Су-25) регулярно бывают на боевых вылетах. Бригада 24 часа в сутки находится в состоянии полной боевой готовности", - сказано в сообщении.

Читайте такжеВолонтеры срочно собирают деньги на тепловизоры, которые подешевели из-за падения белорусской валюты"Летчики "Грачей", как, в принципе, летчики вообще - это бесценный капитал Вооруженных Сил. Специалистов такого класса единицы, на их подготовку потрачены огромные ресурсы. И, ясен пень, летчик ценнее самолета. Летчиков надо беречь, как зеницу ока. Поэтому наша следующая цель: 10 очков ночного видения для "Грачей", - пишут волонтеры.

Группа "Вернись живым" собирается приобрести для летчиков 299-й бригады 10 очков ночного видения, батареи которых долго держат заряд и способны давать четкую картинку на высокой скорости. Предварительно рассматривается вариант очков Dedal DVS-8-DK3 (поколение 3+).