Боевики обстреляли силы АТО возле Счастья из гранатомета – штаб АТО

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«Начиная с 18:20 до 00:35 террористы из стрелкового оружия обстреляли наших военных в районе населенных пунктов Майорск, Редкодуб, Чернухино, Новогригорьевка, а в районе Счастья применили гранатомет», - говорится в сообщении.

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Потери среди украинских военных уточняются.

Ранее сообщалось, что на юг от Донецка продолжается перегруппировка сосредоточенных на фланговых позициях Старогнатовского плацдарма формирований боевиков и подразделений российских наемников.