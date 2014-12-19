Боевики обстреляли силы АТО возле Счастья из гранатомета – штаб АТО
09:31, 19 декабря 2014Политика
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Ситуация в зоне АТО остается напряженной, потери среди украинских военных уточняются.
REUTERS
Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.
«Начиная с 18:20 до 00:35 террористы из стрелкового оружия обстреляли наших военных в районе населенных пунктов Майорск, Редкодуб, Чернухино, Новогригорьевка, а в районе Счастья применили гранатомет», - говорится в сообщении.
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Потери среди украинских военных уточняются.
Ранее сообщалось, что на юг от Донецка продолжается перегруппировка сосредоточенных на фланговых позициях Старогнатовского плацдарма формирований боевиков и подразделений российских наемников.
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