Минобороны хочет создать с Беларусью совместный инженерный батальон

Министерство обороны Украины заинтересовано в создании совместного украинско-белорусского инженерного батальона.

Как сообщили УНИАН в Управлении пресс-службы Минобороны Украины, об этом сегодня заявил министр обороны Юрий ЕХАНУРОВ во время встречи с министром обороны Республики Беларусь генерал-полковником Леонидом МАЛЬЦЕВЫМ, которая состоялась в рамках визита в Украину белорусской военной делегации.

Во время переговоров руководители оборонных ведомств Украины и Беларуси обсудили вопросы развития двустороннего военного сотрудничества.

Значительное внимание в ходе переговоров Ю.ЕХАНУРОВ и Л.МАЛЬЦЕВ уделили обсуждению вопросов двустороннего военно-технического сотрудничества.

Министр обороны Украины акцентировал внимание на заинтересованности украинской стороны несколькими совместными проектами с белорусской стороной.

В частности, по мнению главы отечественного военного ведомства, значительные перспективы имеет инициатива по созданию совместного украинско-белорусского инженерного батальона, проведение совместных тренировок по противовоздушной обороне.

Говоря о реализации совместных проектов в гуманитарной сфере, министры обороны обеих стран выразили заинтересованность в развитии взаимного сотрудничества в области санаторно-курортного лечения, совместного создания фильма о Вооруженных Силах Украины и Вооруженных силах Республики Беларусь, а также участии украинских военных музыкантов в фестивале военных оркестров в Республике Беларусь.

В завершение встречи Л.МАЛЬЦЕВ поблагодарил главу украинского оборонного ведомства за участие украинской делегации в торжествах по случаю 90-летия Белорусской армии и наградил его памятной медалью “90 лет Вооруженным Силам Республики Беларусь”.

В свою очередь, Ю.ЕХАНУРОВ вручил своему белорусскому коллеге знак отличия Министерства обороны Украины – медаль “15 лет Вооруженным Силам Украины”.