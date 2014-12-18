Президент внес в Раду законопроект об отмене внеблокового статуса

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, глава государства определил этот законопроект как безотлагательный для внеочередного рассмотрения Верховной Радой.

Целью проекта Закона является создание дополнительного механизма обеспечения суверенитета, защиты территориальной целостности и независимости Украины.

Читайте такжеПорошенко будет просить Раду отменить внеблоковый статус"Внеблоковый статус Украины, который был закреплен в Законе Украины "Об основах внутренней и внешней политики", оказался неэффективным в контексте защиты государства от внешней агрессии и давления. Длительное пребывание Украины в "серой" буферной зоне между мощными системами коллективной обороны является дополнительным вызовом для Украины", – отмечается в пояснительной записке к проекту закона.

Представление осуществлено в соответствии со статьей 93 Конституции Украины.

Справка УНИАН. Верховная Рада приняла Закон «Об основах внутренней и внешней политики» 1 июля 2010 года, которым был закреплен принцип внеблоковости, что означает неучастие Украины в любых военно-политических союзах, в частности отказ от интеграции в НАТО.