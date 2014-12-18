Путин рассказал о своей личной жизни и отношениях с экс-женой
14:10, 18 декабря 2014Политика
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Президент России Владимир Путин заявил, что с личной жизнью у него все нормально.
REUTERS
Об этом он сообщил на большой пресс-конференции, передает Lenta.ru.
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«Все в порядке у меня, не беспокойтесь», — сказал глава российского государства.
По его словам, с бывшей супругой у них добрые и дружеские отношения, они регулярно видятся, и с детьми он тоже встречается, хотя не так часто, как хотелось бы.
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