Путин рассказал о своей личной жизни и отношениях с экс-женой

Об этом он сообщил на большой пресс-конференции, передает Lenta.ru.

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«Все в порядке у меня, не беспокойтесь», — сказал глава российского государства.

По его словам, с бывшей супругой у них добрые и дружеские отношения, они регулярно видятся, и с детьми он тоже встречается, хотя не так часто, как хотелось бы.