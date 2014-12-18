Путин сравнил Россию с медведем, который должен "гонять поросяток по тайге", иначе ему вырвут зубы

Об этом он сообщил в ходе большой пресс-конференции, передает Лента.ру.

«По любому вопросу, вот, чего бы мы ни делали, всегда мы встречаем проблемы, оппонирование и борьбу с нами», — считает глава России.

«Я приводил на Валдайском клубе так называемом пример и вспомнил наш наиболее узнаваемый символ — медведя, который охраняет свою тайгу. Знаете в чем дело, если продолжить такие аналогии, мне самому иногда приходит в голову мысль, может мишке нашему надо посидеть спокойненько так, не гонять поросяток по тайге, а питаться ягодками, медком, может, его в покое оставят? Не оставят. Потому что будут всегда стремиться к тому, чтобы посадить его на цепь», — сказал Путин.

Читайте такжеПутин об украинских военнопленных: их обвиняют в терроризмеКак только это удастся, отметил он, медведю вырвут и зубы, и когти.

«В сегодняшнем понимании это силы ядерного сдерживания. Как только, не дай бог, это произойдет, то и мишка не нужен, тайгу будут сразу прибирать», — добавил Путин.