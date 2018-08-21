Соратник Луценко и племянник Матиоса избежали наказания за нетрезвое вождение - СМИ

Журналисты выяснили, что использование патрульными алкотестера, не утвержденного приказом МВД 10-летней давности, дало судьям повод не наказывать соратника Луценко за пьяную езду, а племянника Матиоса - за пьяное ДТП.

Племянник Главного военного прокурора Андрей Матиос, управляя автомобилем Infiniti FX 37, врезался в ограждение киевского скоростного трамвая на перекрестке улицы Героев Севастополя и проспекта Комарова. Это произошло в ночь на 26 марта 2018 года.

Как пишет Bihus.info, на место ДТП прибыли патрульные и с помощью прибора Драгер 6820 зафиксировали у водителя 0,34 промилле алкоголя (допустимая норма для водителей - 0,2 промилле). Однако впоследствии судья Соломенского райсуда. Киева Мария Зелинская решила не привлекать Андрея Матиоса к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. В своем постановлении судья написала, что показатели Драгера 6820 не могут быть допустимым доказательством.

Похожая история случилась чуть раньше, 13 февраля этого года, с давним соратником Генпрокурора Юрия Луценко - Ярославом Максимцом. Его остановили патрульные на бульваре Леси Украинки, когда Максимец ехал за рулем автомобиля Porsche Cayenne. У него алкотестер той же модели обнаружил 0,39 промилле алкоголя. Однако впоследствии эти показатели не признал доказательством судья Печерского райсуда Владимир Карабань. Суд закрыл административное производство из-за “отсутствия состава нарушения”, пишет Bihus.info.

В обоих случаях судьи ссылались на Приказ МВД от 1 марта 2010 года. Этот приказ утверждает перечень приборов, которыми правоохранители могут проверять водителей на состояние опьянения. В этом перечне есть только 5 тестеров, и Драгера модели 6820 среди них нет.

Впрочем, судьи далеко не всегда обращают внимание на этот Приказ. Та же самая судья Мария Зелинская уже через два с половиной месяца после случая с Андреем Матиосом приняла совсем другое решение. В деле водителя авто Daewoo Lanos она указала показатели Драгера 6820 первыми среди доказательств. В результате Мария Зелинская наложила на водителя штраф 10 200 грн и на год лишила его водительских прав.

Когда журналисты BIHUS.Info спросили судью Зелинскую, в чем причина такой противоречивой практики, она пояснила, что в деле водителя Daewoo Lanos обращала внимания на другие доказательства, кроме показателей алкотестера.

“В этом случае человек согласился с этими показаниями и не протестовал, что эти показания Драгера не соответствуют действительности. Он в протоколе написала: “Искренне раскаиваюсь и признаю себя виновным”, - сказала судья.

Судья Владимир Карабань также сделал для товарища Юрия Луценко исключение из своей практики. Этот судья последовательно отвергает показатели Драгера 6820, ссылаясь на Приказ МВД 2010 года, но при этом не оправдывает водителей, а направляет протоколы на дооформление. И только в случае Ярослава Максимца он сразу закрыл административное производство - тоже в связи с отсутствием нарушения.

На вопросы журналистов BIHUS.Info, почему в деле Максимца он решил закрыть производство, судья Карабань ответил: “Откровенно скажу - не помню. Возможно, ошибочно закрылось”.

В патрульной полиции тем временем уверяют, что судьи неправомерно применяют в своих решениях Приказ МВД с перечнем алкотестеров. Этот Приказ в свое время выдавали для ГАИ, и это в документе прямо указано.

“Патрульная полиция не является правопреемником Госавтоинспекции МВД, и вообще такой орган больше не существует. Поэтому данная инструкция не распространяется, по моему мнению, на деятельность патрульной полиции”, - пояснил журналистам BIHUS.Info Алексей Белошицкий, первый заместитель руководителя Департамента патрульной полиции.

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Тем не менее, сами Драгеры модели 6820 достались патрульным “в наследство” именно от Госавтоинспекции. Последнюю крупную закупку этих приборов сделало управление ГАИ в г. Киеве в 2015 году. Тогда за 200 алкотестеров этой модели заплатили 7,6 млн грн. Вот тогда ГАИ заведомо закупила большое количество Драгеров, которые не были ей разрешены к использованию.

В настоящее время Департамент патрульной полиции работает над тем, чтобы отменить или изменить Приказ МВД 2010 года. Об этом журналистам сказал Алексей Белошицкий. Но когда такие изменения произойдут, он сказать не смог, ответив: “Я думаю, что это будет скоро”.

Вопросом остается, почему эту лазейку для нарушителей не закрыли еще раньше. Уже в 2016 году суды иногда принимали решения о невозможности считать доказательством показатели Драгера 6820, ссылаясь именно на Приказ 2010 года.

Как сообщал УНИАН, в 2017 году из 88 тысяч протоколов о пьяное вождение суды рассмотрели только половину.