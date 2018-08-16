У адвокатов Януковича забрали аппаратуру, при помощи которой они перекрикивали прокурора в суде

Председательствующий по делу судья Девятко принял решение вынести из зала суда звукоусиливающую аппаратуру и колонки, которые принесли в зал адвокаты бывшего президента и с помощью которой перекрикивали прокурора, когда тот читал свою речь в рамках судебных прений.

В заседании суда относительно государственной измены бывшего президента Украины Виктора Януковича объявлен перерыв, чтобы вынести из зала звукоусилительную аппаратуру адвокатов обвиняемого.

Как передает корреспондент УНИАН, во время перерыва адвокат Януковича Виталий Сердюк начал убеждать полицейских не трогать звукоусилительную аппаратуру, которую, по его словам, защитники установили законно, для того, чтобы заслушать в зале суда свидетеля защиты экс-премьер-министра Николая Азарова.

Ранее Сердюк кричал: «Прекратите дебаты - не рассмотрены заявления, не рассмотрены ходатайства!».

Параллельно прокурор Руслан Кравченко выступил в рамках судебных прений. Однако его не было слышно, поскольку прокурора перекрикивал Сердюк. Адвокат кричал: «У нас на связи свидетель Николай Азаров, дайте возможность его допросить!».

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Перед этим бесплатный адвокат Юрий Рябовол из-за того, что Янукович отказался от бесплатных адвокатов, попросил суд отменить постановление от 1 августа о назначении для Януковича такого защитника.

После этого адвокат Януковича по договору Игорь Федоренко заявил отвод всему составу суда и безвозмездном адвокату.

В свою очередь суд, посовещавшись на месте, решил оставить адвоката Рябовола в процессе, мотивируя это тем, что обвиняемый волен выбирать адвокатов по договору, однако не может пренебрегать адвокатом, назначенным государством.

Пока перерыв в судебном заседании еще продолжается.

Следует также отметить, что адвокат Януковича, назначенный государством Юрий Рябовол, не дает никаких комментариев прессе, говоря о том, что для комментариев ему надо согласовать правовую позицию с клиентом.

Справка УНИАН. Януковичу инкриминируют три статьи Уголовного кодекса Украины: ст. 111 (государственная измена), ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны); ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, повлекшее гибель людей или другие тяжкие последствия).