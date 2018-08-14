"Может поработать по Москве": новое украинское оружие вызвало истерику на росТВ (видео)

Фрагмент ролика с выступлением советника Порошенко продемонстрировали в эфире пропагандистского ТВ.

Кремлевские пропагандисты крайне нервно отреагировали на новейшее оружие Украины, которое будет продемонстрировано 24 августа во время парада ко Дню Независимости в Киеве.

В частности, большой ажиотаж на российском телевидении вызвал анонс советника президента Украины, помощника министра обороны Юрия Бирюкова о машине, которая в случае необходимости может "поработать по Москве" с определенной точки страны, передает "Обозреватель".

Фрагмент ролика с выступлением украинца продемонстрировали в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" и сопроводили его едкими комментариями.

Читайте такжеСреди освобожденных украинцев 32 военных и 41 гражданское лицо - Бирюков

"Мы уже испугались и боимся, потому что звездой парада станет некая машинка, которая при необходимости, которую спят и видят многие украинские чиновники и власть имущие, процитируем слова советника Порошенко, может поработать по Москве", — с ухмылкой отметил ведущий программы Евгений Попов, пытаясь скрыть насмешками обеспокоенность появлением у Украины нового мощного оружия.

"Люблю наблюдать за жизнедеятельностью насекомых. Суетятся, копошатся, делают вид. Одно но — слишком предсказуемые, в силу скудоумия своего. Сказано "сейчас скажу, чтобы у соседей полыхнуло", хлоп, у них полыхает", - написал он на своей странице в Facebook.

Кроме того, помощник главы Минобороны с сарказмом подчеркнул, что россияне не только смотрят его видеоролики в сети, но даже конспектируют и воруют их.

Ранее советник президента Украины Юрий Бирюков показал видео из репетиции парада ко Дню Независимости. На своей странице в Facebook он назвал тяжелую технику, проходившую мимо него, "смертью наших врагов".