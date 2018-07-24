Меркель, Лавров и начальник генштаба РФ обсудили ситуацию на востоке Украины

Встреча главы немецкого правительства с российскими чиновниками состоялась в Берлине.

Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров и начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов обсудили ситуацию на востоке Украины.

Об этом говорится в заявлении заместителя пресс-секретаря федерального правительства Ульрике Деммер, размещенном на сайте правительства ФРГ.

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В частности, Меркель сегодня в Берлине вместе с министром иностранных дел Германии Гайко Маасом встретилась с Лавровым и Герасимовым.

"Разговор сосредоточен на ситуации на Среднем Востоке, особенно в Сирии. Конфликт на востоке Украины также обсуждался", - говорится в сообщении.

Эта встреча была согласована на прошлой неделе Меркель и президентом РФ Владимиром Путиным.

Как сообщал УНИАН, в конце текущей недели в Берлине планируется встреча политических директоров министерств иностранных дел стран "нормандской четверки" (Украины, Германии, Франции и Российской Федерации).